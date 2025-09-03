ＪＲ南武線（資料写真）３日午後５時ごろ、川崎市多摩区宿河原のＪＲ南武線宿河原駅で、川崎発稲城長沼行き下り普通電車の先頭部分が約１０メートル行き過ぎて停車した。ＪＲ東日本によると、運転士が通過駅と勘違いし、ブレーキをかけるのが遅れた。電車を後退させると踏切が正常に作動しなくなる恐れがあるため、次の登戸駅までそのまま運転した。下りの２本が最大約４分遅れ、宿河原駅で乗り降りできないなど約１１００人