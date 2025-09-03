4期目の任期が残り1年となった阿部知事の県政運営に関する世論調査の結果がまとまり、阿部知事の支持率は「7割」を超えていることが分かりました。県世論調査協会は今年7月から8月にかけて県内に住む18歳以上の男女「891人」から回答を得ました。阿部知事の支持率について、「支持する」「どちらかといえば支持する」と答えた人はあわせて「76.4％」に上りました。去年の前回調査に比べて「3.7ポイント」増えています。支持する理