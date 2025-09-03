鹿児島県内に接近する熱帯低気圧は4日未明にも台風となる見込みです。 JR九州では、天候悪化が予想されることから、4日は ▼日豊本線の霧島神宮と田野の間 ▼日南線の志布志と青島の間で列車の運行を始発から見合わせます。 なお、肥薩線と吉松と隼人の間と日豊本線の霧島神宮と国分の間は先月上旬の大雨の影響で、引き続き運行を見合わせています。 ・ ・ ・