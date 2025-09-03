「新高値」後の相場展開は? 相場の先行きを見る時に大事なのはファンダメンタルズだけでなく、相場の「波動」だと何度も説明してきました。この視点がなければ現状分析はできても、未来予測はできません。 2024年7月11日、日経平均は4万2224円で二番天井を付けました。価格の波動では、二番天井を付けてから本格的な調整局面に入りますが、二番天井の後、8月5日には日銀の利上げもあって4400円下げて、3万1156円という