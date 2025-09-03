【モデルプレス＝2025/09/03】アーティストのano（あの）が2025年9月3日、自身初となる日本武道館でのワンマンライブ「呪いをかけて、まぼろしをといて。」を開催した。【写真】あの、1万2000人のファンに囲まれたセンターステージ◆ano（あの）武道館ライブに1万2000人動員2020年9月4日の「デリート」のリリースから今年でアーティスト活動5周年を迎えるano。2025年6月4日に2nd Album「BONE BORN BOMB」（読み：ボンボンボン）を