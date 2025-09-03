元モデルで現在はネイリストの小森純（39歳）が、9月2日に放送されたバラエティ番組「愛のハイエナ season4」（ABEMA）に出演。人気絶頂“カリスマモデル”時代を回顧した。番組は今回、小森が“伝説の黒ギャル”の今をリポート。ロケのオープニングで、小森が自身の“カリスマモデル”時代を振り返り、「つけまつ毛、何百万個売れたんだっけな？」「私、それで家建てました」と告白。そして「あの頃に戻りてぇな」と天を仰ぎ、笑