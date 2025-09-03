TOKYO FMがお届けするワイド番組「喋るズ」（毎週月曜〜木曜20:00〜20:55）。水曜日はお笑いコンビ・見取り図のリリーと、お笑いコンビ・ニューヨークの嶋佐和也がパーソナリティをつとめる「リリー・嶋佐のソプラノC」をオンエア。8月27日（水）の放送は、ゲストにリリーと嶋佐の憧れの存在、電気グルーヴの石野卓球さんとピエール瀧さんが登場！ お二人が仲良くしている芸人・ハリウッドザコシショウさんとの交流などについて伺