乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜〜木曜 22:15頃〜）。9月1日（月）の放送では、5期生の一ノ瀬美空（いちのせ・みく）さん、小川彩（おがわ・あや）さんと行った石垣島（沖縄県）旅行を振り返りました。乃木坂46の井上和◆石垣島を満喫！井上：9月に入りましたね。皆さん、今年の夏は楽しむことができましたか？ 私は夏休みが