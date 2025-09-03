３日発表された今週の県内のレギュラーガソリン1リットル当たりの平均小売価格は「181.7円」でした。前の週より「0.1円」値を下げましたが、全国で3番目の高値となっています。石油情報センターによりますと１日時点の県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は「181.7円」でした。前の週より「0.1円」値下がりとなりましたが、鹿児島県と長崎県に次いで全国3番目の高値です。隣の県と比べると最