21:00 ブラジル鉱工業生産指数（7月） 予想N/A前回-1.3%（前年比) 21:30 カナダ労働生産性（2025年 第2四半期） 予想N/A前回0.2%（前期比) 22:00 ムサレム・セントルイス連銀総裁、経済および金融政策について講演（質疑応答あり） 22:15 ベイリー英中銀総裁、ロンバルデッリ副総裁、テイラー委員、グリーン委員、財政委員会出席 23:00 米JOLTS求人件数（7月） 予想737.0