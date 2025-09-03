◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（３日・京セラドーム大阪）３点リードの８回から大勢投手が登板。２死から４番・村上宗隆内野手に、外よりのストレートをバックスクリーンに運ばれる１５号ソロ本塁打、１点を返され、リードは２点をなった。