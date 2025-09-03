前の話を読む。たびたび体調を崩す子ども。ゆりこはまともに仕事ができない日々が続いていた。同僚からはかつて自分がけいこに投げた言葉を投げ返されていた。■モチベーションが下がっていく…■ワーママなら一度は考える？■聞いたことのある声が…■働く彼女の姿が！子育てと仕事の両立の壁に直面し、ゆりこは次第に仕事への意欲を失っていきました。夫は夜に子どもの世話はしてくれるものの、仕事を休んで支えてくれることはあ