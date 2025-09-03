お笑いコンビ「フットボールアワー」の岩尾望（49）が3日更新のYouTubeチャンネル「ざっくりYouTube」に出演。相方・後藤輝基（51）に対する不満を語った。この日は、移動中の車内で「フットボールアワー」の2人に加え、お笑いタレントの小籔千豊、千原ジュニアを交えた4人でトークを展開。近況を語り合う中で、岩尾は後藤に対し、「お前が楽屋でつけてるテレビの音量がおかしい。ボリュームの感覚がズレてる」と苦言を呈す