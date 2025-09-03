「中日５−２阪神」（３日、バンテリンドーム）阪神が中日に逆転負けを喫し、連勝は３で止まった。先発の伊藤将が６回を投げ１０安打で、今季ワーストとなる５失点ＫＯ。２０２４年８月２７日のＤｅＮＡ戦以来、３７２日ぶりの黒星となった。中川のプロ２号で先制し、森下にも２０号ソロが飛び出したが、残念ながら空砲になった。試合は序盤から激しく動いた。三回、先頭で打席に立った中川が、中日の左腕・大野のカットボ