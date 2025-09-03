かっぱ寿司は、2025年9月4日から24日まで「かっぱの中とろ＆のどぐろ110円祭り」をかっぱ寿司全店で開催します。秋の味覚を味わえるバラエティ豊かなラインアップ脂がのった濃厚な旨みと、とろけるような口どけの「みなみ鮪中とろ」、炙ることで香ばしさが際立ち、旨みあふれる「のどぐろ塩炙り」を、どちらも1貫110円でお得に楽しめます。そのほか、秋の味覚を味わえる彩り豊かな限定商品も登場します。・みなみ鮪中とろきめ細か