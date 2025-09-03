トレーディングカードゲームを扱う「ホビーステーション」は、人気のポケモンカードゲームの抽選販売を実施しています。2025年9月2日12時から4日23時59分までは、「ポケモンカードゲーム 拡張パック 『インフェルノX』」の応募を受け付けています。現金で全額を事前支払い9月26日発売予定の「インフェルノX」は、「メガリザードンXex」や「オドリドリex」が収録されているシリーズです。注目商品のため、争奪戦が予想されます。当