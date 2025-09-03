（台北中央社）与党・民進党と自民党の国会議員が意見を交わす会談が3日、台北市の民進党本部で行われた。参加した民進党の立法委員（国会議員）4人が会談後に会見し、感染症、海底ケーブル、防災協力、経済協力の4点に焦点が当たったと振り返った。会談の前半は2021年に初開催された「2プラス2」の6回目として実施。民進党の郭国文（かくこくぶん）立法委員、陳冠廷（ちんかんてい）立法委員＝党青年局長＝、自民党の星野剛士衆院