（台中中央社）ハムスター10匹をトイレに流し、その様子を撮影した動画をSNS上に投稿した中部・台中市在住の20代の女について、台湾台中地方検察署（地検）は2日、取り調べを行い、動物保護法違反と認定したと発表した。女はタイ国籍で、許可された在留期間を超えて台湾に不法に滞在していることが分かっている。同市警察局によれば、女と交際していた男性が8月28日、交際関係を解消した後も女が男性の自宅から出ていかないと警察