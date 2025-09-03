（台北中央社）中国共産党が3日、抗日戦争勝利80周年を記念して北京で軍事パレードを行ったのを受け、台湾で対中政策を担う大陸委員会は同日、中華民国政府と軍民全体の無数の犠牲と貢献によって抗日戦で最終的に勝利を収めたと強調し、中国共産党は戦争に貢献しておらず、祝賀イベントにどれだけの資源を注ぎ込もうとも、鉄のように揺るぎない歴史的事実を覆い隠すことはできないと批判した。この日、「中国人民の抗日戦争および