Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2025年8月29日（金）9時から9月4日（木）23時59分まで｢スマイルSALE｣を開催中。現在、SQUARE ENIX（スクウェア・エニックス）から12月4日に発売する『オクトパストラベラー0 』や10月16日に任天堂から発売される『Pokémon LEGENDS Z-A』など、Nintendo Switch/