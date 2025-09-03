◇プロ野球 セ・リーグ 巨人-ヤクルト(3日、京セラドーム)巨人の先発・森田駿哉投手は6回2失点の好投。自身最多となる104球を投げ、勝利投手の権利を手に降板しています。今季5度目の先発マウンドに上がった森田投手。初回は先頭にヒットを許すも、その後は安定した投球で後続を打ち取り、無失点の立ち上がりを見せました。4点の援護をもらい2回を三者凡退としましたが、3回には先頭・岩田幸宏選手に投じた8球目の打球をファースト