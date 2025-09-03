13歳のときに、アメコミを原作とした2010年公開の映画『キック・アス』でヒット・ガールを演じ、日本でも人気となったアメリカの俳優・クロエ・グレース・モレッツが、9月1日、自身のInstagramで“結婚”を発表し、話題となっている。「ヒット・ガールでのキュートさで日本でも人気となったクロエ・グレース・モレッツさんですが、このたび発表されたのは、長年、交際していたモデルのケイト・ハリソンさんとの『同性婚』でした