【エルサレム共同】イスラエルメディアは3日、南太平洋の島国フィジーが今月17日に在イスラエル大使館をエルサレムに開設すると報じた。エルサレムはイスラエルとパレスチナが帰属を争っている。大使館が開設されれば米国や中米グアテマラなどに続き7カ国目になるという。フィジーのランブカ首相が開設に合わせイスラエルを訪れる見通し。イスラエルはエルサレムを首都と主張するが、日本を含む国際社会の大半は認めておらず、