ダイアンの津田篤宏が引っ越したタワマンについて「一人にしてはめっちゃ広い」「ジャズが流れてきて」など仲良しの後輩芸人が暴露する一幕があった。【映像】津田が引っ越したタワマンの様子『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには加藤史帆が出演。人気者になり、地位も