「ロッテ２−１日本ハム」（３日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）日本ハムは最下位ロッテに競り負け、連勝ならず。貯金は２４となった。ロッテ先発の種市の前にわずか４安打１得点。１１三振を喫し、完投を許した。試合後、新庄監督は「なかなか難しいですね。ほとんどの選手が相性とかデータ的にはむちゃくちゃいいんですけど、エスコンだと。（ＺＯＺＯだと）フォークの落ちが全然違う。まあ種市君がよかったということで」と