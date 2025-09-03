DeepLは9月3日、企業向け自律型AIエージェント「DeepL Agent」の提供開始について発表した。このAIエージェントは事務職や専門職などの業務担当者が日々直面する、複雑で反復的な作業を効率化し、自動化することを目的に設計されているという。なお、DeepL Agentはベータ版として一部顧客に提供されており、概要については同社のイノベーションと今後のプロジェクトのためのハブである「DeepL AI Labs」で公開されている。.