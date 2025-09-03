全日本プロレスの「王道トーナメント」２回戦（３日、東京・新木場１ｓｔＲＩＮＧ）で、綾部蓮（２８）がザイオン（３５）を下し、連覇へ一歩前進した。序盤、ザイオンのパワーの前に押し込まれる場面もあった綾部だが、場外戦で鉄柱にたたきつけるなどしてペースを取り戻すことに成功。ここからビッグブーツなど２メートルの身長を生かした攻撃でダメージを与えていく。途中、意地を見せる相手から反撃を受けることもあったが