1.病気の概要と発症年齢について 甲状腺機能亢進症は、首の前側にある甲状腺からホルモンが過剰に分泌される病気です。甲状腺ホルモンは、新陳代謝をコントロールするホルモンですが、過剰に分泌されることで全身の器官が働きすぎ、さまざまな症状が現れます。 発症しやすい年齢は7歳以上の中高齢猫で、12～13歳が平均的な発症年齢です。一方、5歳以下でも発症例があり、実際には若い猫でも注意が必要です。