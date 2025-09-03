タレントの藤本美貴（40歳）が、9月2日に放送されたトーク番組「夫が寝たあとに」（テレビ朝日系）に出演。多忙の中でも毎日家で英語の勉強をしていると語った。藤本美貴と横澤夏子が習い事についてトークする中、横澤が子供の習い事として英語をやっているが、藤本は、藤本自身が毎日リモートで英語の勉強を「一応やってる」と話す。藤本は「毎日、家で自分でしなきゃいけないんですよ。家でやって、週に1回テストみたいな先生に