タレントとして活躍する「あの」ことアーティストのａｎｏ（年齢非公表）が３日、日本武道館で自身初となる同所でのワンマンライブ「呪いをかけて、まぼろしをといて。」を行った。骨をモチーフにした巨大な翼をまとって登場すると「会いに来てくれてありがとーう！」と絶叫。「一瞬で終わってしまいますけど、出し切って帰るので皆さんも楽しんでください」と呼びかけ、満員の１万２０００人を沸かせた。２０２３年のＮＨＫ紅