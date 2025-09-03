◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５−２阪神（３日・バンテリンドーム）中日は、若き大砲のアベック弾で勝利し、連敗を２で止めた。１―１の５回２死一、三塁。４番・細川成也外野手が、阪神の先発・伊藤将の１４０キロ直球を強振。右翼席最前列に飛び込む１４号の勝ち越し３ランで主砲の役目を果たした。４―２の６回には、この日、７８日ぶりに１軍昇格した石川昂弥内野手が、今季１号ソロで中押し。フルカウントから、伊藤将の