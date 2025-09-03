◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―２阪神（３日・バンテリンドーム）セ・リーグ首位を独走する阪神が逆転負けを喫し、連勝は「３」で止まった。これで今季の中日戦は９勝１０敗。またリーグで唯一、負け越しの状態になった。粘りの投球を続けていた先発の伊藤将が、１―０の５回に崩れた。２死一、二塁。上林に同点の右前適時打を浴びると、続く細川に右翼席へ勝ち越し３ランを献上した。中日戦は今季初登板。試合前時点で防御率