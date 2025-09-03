女優・桜井日奈子の最新姿にネットはくぎ付けになった。３日放送の「ヒルナンデス！」（月〜金曜・午前１１時５５分）にゲストとして登場。白いスポーティーなデザインのワンピース衣装で出演した。ポニーテールがさわやか。薄めの前髪も涼しげで、急に大人っぽくなった印象だ。番組を見たネットは「桜井日奈子めちゃくちゃかわいくなってるな！？ちょっと見ない間にびっくりするほどかわいくなってるんだけど！めちゃかわい