◇セ・リーグ阪神2―5中日（2025年9月3日バンテリンD）阪神は中日に逆転負け、連勝は3で止まった。先発マウンドの伊藤将が細川に3ランを浴びるなど2被弾。7月13日ヤクルト戦以来の白星を目指しマウンドに上がったが、今季ワーストの5失点で初黒星となった。打線は1―4の6回に森下が左翼席へ今季20号ソロ。節目のアーチを決めたが、その後チームは得点できなかった。