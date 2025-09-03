格闘技大会「BreakingDown」COOで、実業家・溝口勇児氏（40）が3日に公式X（旧ツイッター）を更新。自身の足を組むクセについて「失礼だろ」といった批判が寄せられている件について言及した。溝口氏は「足を組んでるだけでガタガタ抜かすやつなんなの。行儀だの礼儀だのって言ってるけど、自分の人生まともに生きてるやつは、他人の足の角度なんか気にしねぇんだよ」と持論を展開。また「暴露系や匿名アカでイキってる奴