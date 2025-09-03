◇バレーボール女子世界選手権決勝トーナメント準々決勝日本ーオランダ（2025年9月3日タイ・バンコク）バレーボール女子の世界選手権は3日、タイ・バンコクで決勝トーナメント準々決勝が行われ、日本（世界ランク4位）はオランダ（同8位）と対戦。25―22で第4セットを取り、セットカウント2ー2と追いついた。サーブミスが目立ち20−25で第1セットを落とした日本。第2セットでは中盤8連続得点でリードすると、そのまま2