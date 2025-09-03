「中日−阪神」（３日、バンテリンドーム）阪神は３点を追う八回、１死満塁の絶好機。ここで三回に２号ソロを放っていた中川が打席に立ったが、痛恨の三ゴロ併殺に倒れた。一塁は際どいタイミングとなり、塁審の山本貴審判員も一度セーフのジェスチャーを仕掛けながらすぐに切り替えてアウト判定。藤川監督がリクエストしたが、判定は変わらなかった。