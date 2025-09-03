「あの」名義でタレントとしても活動する歌手anoが3日、自身初の日本武道館ワンマン公演「呪いをかけて、まぼろしをといて。」を開催した。炎の特効とともに、骨をモチーフにした大きな羽を付けて登場。23年のNHK紅白歌合戦でも披露した代表曲「ちゅ、多様性。」で幕開けした。「許婚っきゅん」など冒頭から人気曲を畳みかけ、「ジャンプ！武道館揺らせー！」と絶叫。1万2000人が体を揺らしながら熱狂した。20年9月4日に「デリー