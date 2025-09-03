9月3日、日本テレビ系『DayDay.』に、嵐・二宮和也がVTR出演。現在公開中の映画『8番出口』の撮影裏話を語った。【関連】二宮和也、話題の映画『8番出口』オファー裏話を明かす「よくこの企画書で受けるって言ったな」映画『8番出口』は大ヒットゲームを実写映画化したもので、二宮演じる無限に続く地下通路に迷い込んだ男が、さまざまな異変を探しながら正しいゴールである8番出口を目指す物語。本作で二宮は初めて脚本にも参加し