◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（３日・京セラドーム）巨人の田中瑛斗投手が２番手で登板して、１回無失点に抑えた。田中瑛はこれで今季３０ホールド。大勢、中川と３人が３０ホールドに到達した。５―２の６回に登板。先頭・古賀を１５１キロシュートで三ゴロ。８番・岩田を１５２キロシュートで遊ゴロ。代打・太田には四球を与えたが、最後は１番・浜田を１５３キロで空振り三振。無失点に抑えた。これで巨人のリ