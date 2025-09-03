◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（３日・マツダ）ＤｅＮＡの京田陽太内野手が痛恨の２失策で逆転を許した。筒香の適時二塁打で先制した直後の５回、先頭の菊池の打球の処理にもたつき出塁を許した（失策）。そして佐々木に左前打、会沢に送りバントを決められ、代打前川、正面の打球をトンネルした。打球は転々と外野に転がって行き、その間に菊池、佐々木が生還（失策）。２点を奪われて逆転を許す結果となった。