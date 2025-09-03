第３２回アフター５スター賞・Ｓ３は３日、大井競馬場でスプリンター１６頭が１２００メートルを争った。１番人気のファーンヒル（笹川翼騎乗）が直線で抜け出し、トーセンサンダーに２馬身差をつけて優勝。習志野きらっとスプリントに続く重賞連勝を飾り、東京盃・Ｊｐｎ２（１０月９日、大井）への優先出走権を獲得した。◇ファーンヒル父キンシャサノキセキ、母ラブディラン（父ディラントーマス）。小林・荒山勝徳厩舎所