日本ハム戦に先発したロッテ・種市＝ZOZOマリンロッテの種市がチーム今季初となる完投勝利をマークした。球威があり、制球も安定。11三振を奪って1失点で投げ切り、6勝目を挙げた。1―1の四回に藤岡のソロ本塁打で勝ち越しに成功。日本ハムは打線のつながりを欠いた。