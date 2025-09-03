「巨人−ヤクルト」（３日、京セラドーム大阪）巨人先発の森田が６回４安打２失点（自責点は０）の好投で３勝目の権利を手にして降板した。４点リードの三回、無死からのリチャードの失策をきっかけに２死一、二塁とされ、内山に右翼線二塁打を浴びて２失点。初回２死一塁で村上を空振り三振に仕留めるなど、三回以外は安打を許しながら０点に抑えて踏ん張った。「序盤に大きな援護もあり、先発として試合は作れたので良か