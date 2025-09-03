日本テレビの岩田絵里奈アナ（30歳）が、9月3日に自身のInstagramを更新。「カズレーザーと学ぶ。」で共演したメイプル超合金・カズレーザーの結婚を祝福した。9月2日に「カズレーザーと学ぶ。」の最終回が放送され、レギュラー出演していた岩田絵里奈アナが「毎回、最先端の研究や治療を知ることで未来への怖さが少しなくなりました」と話し、日本テレビの先輩であり、現在闘病中である菅谷大介アナからも番組を見て励み・希望に