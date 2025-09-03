「中日−阪神」（３日、バンテリンドーム）阪神の畠世周投手が移籍後初登板を果たした。３点ビハインドの七回にマウンドへ。２番・田中からの好打順だったが、１５球で三者凡退に抑えた。畠は昨年の現役ドラフトで巨人から加入。ファームでは９試合に登板して、防御率４・７０だった。故障の影響もあって開幕から出遅れていたが、終盤に復活した。