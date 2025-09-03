ロシアが第2次世界大戦の対日戦勝80年の記念日とする3日、極東などで式典が行われました。ロシア極東ハバロフスクでは対日戦勝を記念する初めての軍事パレードが行われました。タス通信によりますと、ウクライナ侵攻に参加した兵士ら2700人以上が行進し、戦車など100両が登場したほか、モンゴル軍も参加したということです。パレードには中国や北朝鮮、ベラルーシなど8か国の代表団が出席したとしています。また、北方領土の択捉島