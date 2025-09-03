JR東日本戦に登板したNTT西日本・遠藤＝東京ドーム社会人野球の都市対抗大会第7日は3日、東京ドームで2回戦3試合が行われ、三菱自動車岡崎（岡崎市）NTT西日本（大阪市）鷺宮製作所（東京都）が準々決勝に進んだ。三菱自動車岡崎は昨年準優勝のJR東日本東北（仙台市）を3―1で破った。NTT西日本はJR東日本（東京都）に5―4で逆転勝ち。鷺宮製作所は日本製鉄瀬戸内（姫路市）に4―0で快勝した。