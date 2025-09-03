中国を訪問している韓国の禹元植国会議長と北朝鮮の金正恩総書記が握手したと、韓国国会の議長室が明らかにしました。韓国の禹元植国会議長は、抗日戦争勝利80年を記念する式典に出席するため、中国を訪問しています。韓国国会の議長室によりますと、禹議長は軍事パレードを見る前に金正恩総書記と握手をしたということです。2人の間に会話があったかどうかなどは明らかにされていません。ただ、韓国メディアは2人が対面で挨拶した