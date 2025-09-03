中国の習近平政権が３日に北京で実施した「抗日戦争勝利８０年記念」の軍事パレードの経費について、台湾の安全保障当局者は、少なくとも３７０億元（約７７００億円）に上ったとの見方を明らかにした。パレードに参加した兵士らの訓練費として約８億元、軍用車両の燃料費などで約２億元を要したとしている。また、パレード会場周辺に配備した保安要員の動員費用が約５０億元に上ったとした。パレード実施に伴い、営業や操業を